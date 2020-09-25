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Шесть лет ресторану Molon Lave: Χρονια Πολλα!

Москва, 25.09.2020
Когда мы слышим «Молон Лаве», то заранее знаем перевод: «Приди и возьми – нашу греческую кухню, культуру, вино, искренность и гостеприимство»! Команда Molon Lave перенесла всех нас в Грецию и открыла для многих рестораторов Москвы новую кухню.
  • Шесть лет ресторану Molon Lave: Χρονια Πολλα!

предоставлено пресс-службой

Этот источник тепла действительно неисчерпаем – москвичи и гости столицы согреваются в нём уже целых шесть лет, до беспамятства танцуя Сиртаки, угощая друг друга мусакой и ципуро, заказывая дзадзики к любому блюду и устраивая грандиозные семейные застолья, как это принято в Греции.

30 сентября, день рождения Molon Lave, по накалу страстей и радушной атмосфере затмит все предыдущие праздники. Приподнятое настроение создадут греческие музыканты в национальных костюмах и певец Янис Кофопулос. Гостей угостят греческими блюдами и специальным коктейлем «Карпузо» на основе арбузного фреша и греческого узо, который будет по-настоящему литься рекой – щедро, в неограниченном количестве. А шеф-кондитер Марина Каролиду, собственноручно приготовит праздничный торт, кусочек которого достанется каждому.

Специально ко дню рождения ресторан заранее пополнил запасы греческих напитков: привез потрясающее игристое Amalia Brut и Amalia Rose из солнечного Пелопонесса и знаменитую виноградную водку Ципуро, которых точно хватит до следующего лета. Появится возможность попробовать и долгожданное смоляное вино Рецина от завода Маламатина, на которое ресторан едва ли не составил лист ожидания.

Также гости смогут увидеть полную коллекцию картин, написанную большим другом Molon Lave художником Павлом Скворцовым: «Королевская армия» в дополнение к королю и королеве Греции, триптих «Евхаристия» и «Софийский собор в Константинополе.

Как всегда, праздник разделят именинники торжества, которые 30 сентября отмечают собственный День рождения: это бессменный бренд-шеф Molon Lave Стаматис Цилиас и «основатель» Греции в Москве Алексей Каролидис.

Сбор гостей в 19.00, стол рекомендуется забронировать заранее.

Телефон +7 (495) 272-00-47

Адрес Б. Грузинская, 39

www.facebook.com/MolonLaveMoscow

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