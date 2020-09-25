Сегодня в столице объявлено о новой самоизоляции

Мода на маски и перчатки возвращается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве за неделю выросло почти на треть. Как сообщают в оперштабе столицы, увеличилось и число выявленных случаев инфицирования за сутки: впервые за последние три месяца оно превысило тысячу. В целом по России за минувшие сутки подтверждено 7212 новых случаев заражения COVID-19.

Мэрия Москвы напомнила жителям и гостям столицы о главных аксессуарах этого сезона – масках и перчатках, попросила сократить количество контактов и бережнее относиться к людям старшего возраста. «В очередной раз напоминаем, развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан», – добавили в оперштабе.

Наряду с напоминаниями власти столицы начинают вводить новые ограничительные меры, но пока в мягкой форме. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и имеющим хронические заболеваниями настоятельно рекомендован режим самоизоляции.

В транспорте, особенно в метро, и в магазинах начались проверки «масочно-перчаточного режима». Некоторые супермаркеты были закрыты за его нарушение.

Для всех прибывших из-за границы введено обязательное тестирование, тут же превратившееся в третирование —здравого смысла, как это часто бывает. Прилетевшие пассажиры скапливаются в очереди на прохождение теста, с невозможностью соблюдения инфекционно-безопасной дистанции, сообщило радио «Коммерсантъ FM». Приказ выполнен, а как именно, за это не спросят, или спросят, но не строго.

Коечный фонд разворачивается и сворачивается

«Однако Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В столице создан значительный резерв коечного фонда. Он готов к полноценному разворачиванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами», – отмечается на портале Мосгорздрава.

Одновременно приходят новости противоположного рода. Поначалу сообщение о том, что Университетская клиническая больница №4 Сеченовского Университета, расположенная у метро Спортивная, со следующей недели закрывается на ковид, появилось на странице Secret Hamovniki в Facebook.

В регистратуре медицинского учреждения эту информацию подтвердили. Судя по информации в соцсетях к аналогичному «закрытию на ковид» готовится и столичная поликлиника №68, а также Городская клиническая больница имени Иноземцева.

Бизнес удаляется

Городские власти уже рекомендовали более чем пяти тысячам компаний перевести сотрудников на удаленный режим работы. Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний, в том числе «Яндексу», «Ростеху» и «Сберу».

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», – цитирует РБК письмо мэра.

К пожеланиям уже прислушался «Сбер» – в кредитной организации объявили о переводе 50% сотрудников на удаленку. Герман Греф, кстати, давно мечтал о безлюдных технологиях.

На удаленную работу сотрудников столичного офиса отправляет сеть продовольственных супермаркетов X5 Retail Group. То же делает государственная «Почта России». И другие компании вряд ли заставят себя просить дважды: многие отладили дистанционный режим еще весной и в любом случае не спешили возвращать сотрудников в стены родных офисов.

Общероссийская тревога

В других регионах выявленных заболевших, кстати, тоже становится больше. На этой неделе фиксируется ежедневно более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Хотя еще в начале сентября показатели не превышали пяти с половиной тысяч.

В соцсетях, всегда становящихся главными дискуссионными площадками для «экспертов», обсуждают занижение показателей в «довыборный» период. Однако у реальных экспертов своя точка зрения на такую динамику.

«Во-первых, высокая обращаемость людей, высокое продолжает оставаться тестирование, нигде такое в мире не проводится. Возвращение из отпусков, даже с дач в организованные коллективы, в транспорте увеличивается количество людей. Ну и конечно, сезонность повышения респираторных инфекций», – перечисляет причины в эфире телеканала «Россия-24» иммунолог, заведующий лабораторией НИИ Вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Между тем, как сообщает РБК, три городских больницы в Санкт-Петербурге тоже снова перепрофилировали в «ковидные».

А в региональном оперативном штабе Башкоркостана этому изданию сообщили, что «в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями возможно увеличение коечного фонда, за счет зарезервированных коек в медицинских организациях, с началом работы в течение 48 часов с момента получения особого распоряжения».

В Ростовской области вводить дополнительные ограничительные меры пока не планируют, однако глава местного Минздрава Татьяна Быковская отметила рост пациентов с COVID-19, которым требуется подключение к ИВЛ. «Если в самом начале пандемии число пациентов, которым необходим аппарат ИВЛ было меньше, то сейчас их уже 5-7% от числа госпитализируемых», – цитирует Быковскую РБК.

Работать ненавязчиво

Общаясь 24 сентября с избранными главами регионов, президент РФ Владимир Путин, естественно, не обошел вниманием ситуацию с COVID-19. Он указал на то, что в других странах вводятся повторные карантины, а в России ситуация «получше». Но расслабляться не стоит, подчеркнул глава государства.

«Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года. Поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», – заявил российский лидер в ходе встречи, прошедшей в режиме видеоконференции.

Видимо, возвращаться к карантину руководству страны и впрямь очень не хочется. Косвенным указанием на это служит то, что на той же встрече президент отметил важность продолжения работы «по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого, среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей…». В случае повторного локдауна осуществить все это будет проблематично.

Однако исключать не стоит ничего. «Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», – предупредил президент.

Обращался он, конечно, к главам регионов. А с обычными людьми рекомендовал работать «очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво». Но, прошедшие сквозь призму восприятия регионального руководства, слова российского лидера могут обрести весьма необычные формы. Тем более, что сам президент подчеркнул, что «болеть-то хуже».