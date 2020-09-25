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Собянин рассказал, будут ли блокировать социальный карты москвичей из-за коронавируса

Москва, 25.09.2020

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал журналистам, будут ли власти города блокировать социальные карты москвичей на время ограничений из-за коронавируса. По его словам, этого сделано не будет, передаёт РИА Новости.

«Социальные карты для москвичей старше 65 лет продолжат работать, – пообещал мэр. – Жители столицы старшего поколения понимают всю серьёзность складывающейся сейчас ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся без всяких блокировок».

При этом Собянин напомнил, что если поездка крайне необходима, то в обязательном порядке необходимо использовать маски и перчатки.

Ранее сообщалось, что из-за возросших случаев коронавирусной инфекции мэр российской столицы Сергей Собянин обратился с призывом к пожилым москвичам, начиная с 28 сентября перейти на дистанционный формат работы или по возможности взять отпуск. Речь идёт о гражданах возрастной категории 65+. Просьба адресована и к людям, имеющим хронические заболевания.

Между тем, в Кремле заявили, что в настоящее время речь о дополнительных ограничениях из-за увеличения числа заболевших COVID-19 не идёт.

Коронавирус COVID-19 в России: данные об умерших и заболевших на 25 сентября

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 7 212 новых больных коронавирусом, что стало максимум с 24 июня. Накануне было выявлено 6 595 больных.

Таким образом, к утру 25 сентября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 136 048. Выздоровели – 934 146 человек (+4 317). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 20 056 человек (+108).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 1 560 новых инфицированных – это антирекорд с 13 июня. Далее следуют Санкт-Петербург (+224), Ростовская область (+187), Подмосковье (+208) и Нижегородская область (+168).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф

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