Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

FIVE +6,76%

AFKS +4,4%

MGNT +4%

Депозитарные расписки X5 Retail Group за неделю выросли на 6,76% до 2 999,5 рубля за бумагу.

Что интересно, заметных корпоративных событий не произошло. Ряд участников рынка полагает, что рост обусловлен возможной второй волной коронавируса. Напомним, что компании вновь переводят своих сотрудников на удаленную работу. В этих условиях акции продуктовых ритейлеров могут быть восприняты как квазизащитный актив.

Частично это подтверждается ростом «Магнита», который за неделю подорожал на 4%, до 5 057 рублей за акцию. Дополнительным драйвером рост выступает пилотный запуск нового проекта («Магнит» запускает в тестовом режиме онлайн-аптеку). Ожидается, что пилот будет тестироваться до конца года. В случае успеха модель доставки будет использована также для доставки продуктов питания и прочего ассортимента сети.

АФК «Система» за неделю подорожала на 4,41% до 21,77 рубля за акцию. Интерес к бумагам Системы подогревает как развитие онлайн-торговли, партнерство «дочки» «Системы» , онлайн-магазина Ozon, и Сбера, который недавно объявил о своей трансформации из банка в технологичную компанию со своей экосистемой. Товары Ozon будут продаваться через сервис видеошоппинга — приставку SberBox.