Цены на нефть «перешли в наступление»

Утром 25 сентября мировые цены на нефть показывают положительную динамику, передает агентство Прайм.

Сорт Brent в ходе начала торгов прибавил 0,74% и торгуется по $41,76 за баррель. Накануне на нефтяной рынок оказывало давление укрепление доллара США, спрос на который был высок из-за опасений второй волны коронавирусной инфекции нового типа, а также неспособности США принять новую программу стимулирования. После резкого роста британского фунта, настроение участников рынка к рисковым активам изменилось

Поддержку нефти оказывают и новости из Британии, где была запущена новая программа поддержки рынка труда, о которой объявил министр финансов Британии Риши Сунак. Сообщается, что программа поддержки оказалась более масштабной, чем предполагалось.

На торгах в Азии нефть сорта Brent 25 сентября также подорожала на 0,86%, до $42,16 за баррель. Цена нефти показывает положительную динамику вслед за фьючерсами на фондовые индексы S&P500, которые выросли на 0,48%, достигнув отметки 3253,50 п. Аналитики отмечают настрой рынка на повышение котировок нефти и нисходящую коррекцию по доллару.