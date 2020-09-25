Ученые назвали основной показатель для оценки второй волны COVID-19

Чтобы понять, насколько тяжелой может стать вторая волна коронавирусной инфекции достаточно посмотреть на соотношения между числом заболевших и выздоровевших, приводит РБК мнение главы Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович.

«В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных»,- сообщила научный работник. Она считает, что это очень хорошая динамика.

Попович при этом она уверена, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом нового типа нельзя считать «второй волной», поскольку нет формальных признаков ее наступления. В данном случае мы наблюдаем «разницу между прошедшим периодом и новым периодом», рассказала Попович.

«Сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет», - цитирует издание эксперта.

С Попович согласен и вирусолог Анатолий Альтштейн, который считает, что небольшой подъем заболеваемости нельзя считать новым витком эпидемии, поскольку еще не завершился первый. Он напомнил о важности соблюдения всех рекомендаций медиков.

Ранее сообщалось, что накануне число новых больных коронавирусной инфекцией перешагнуло отметку в тысячу новых случаев за сутки.