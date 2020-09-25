В Израиле ввели жесткий карантин

С 14.00 пятницы, 25 сентября, в Израиле вводится двухнедельный карантин из-за распространения в стране коронавируса SARS-CoV-2. Прекращается работа всех предприятий и организаций, кроме жизненно необходимых. В время карантина будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

Всем гражданам запрещено удаляться от своего дома на расстояние более оного километра за исключением ряда случаев, оговоренных правительством.

«Мы приняли непростое решение в свете резкого роста заболеваемости. Мы находимся в разгаре длительной войны с коронавирусом, войны за спасение экономики и жизней», –заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Израиле зафиксировано более 200 тыс случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2, а суточное число обнаружения новых случаев инфицирования приближается к 7 тыс.