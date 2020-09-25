В Кремле сделали заявление о ситуации с коронавирусом в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации с коронавирусом COVID-19 в России. По его словам, в Кремле констатируют рост инфицированных коронавирусом, передаёт РИА Новости.

«Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации – и городской в Москве, и в регионах – системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии».

При этом Песков подчеркнул, что сейчас речь о дополнительных ограничениях из-за увеличения числа заболевших не идёт.

Напомним, согласно информации оперативного штаба за последние сутки в РФ выявили 5 212 новых больных коронавирусом, что стало максимум с 24 июня. Накануне было выявлено 6 595 больных. Таким образом, к утру 25 сентября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 136 048. Выздоровели – 934 146 человек (+4 317). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 20 056 человек (+108).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 1 560 новых инфицированных – это антирекорд с 13 июня. Далее следуют Санкт-Петербург (+224), Подмосковье (+208), Ростовская область (+187) и Нижегородская область (+168).

Ранее сообщалось, что из-за возросших случаев коронавирусной инфекции мэр российской столицы Сергей Собянин обратился с призывом к пожилым москвичам, начиная с 28 сентября перейти на дистанционный формат работы или по возможности взять отпуск. Речь идёт о гражданах возрастной категории 65+. Просьба адресована и к людям, имеющим хронические заболевания.

Кроме того, городские власти рекомендовали более чем пяти тысячам компаний перевести сотрудников на удаленный режим работы. Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний, в том числе «Яндексу», «Ростеху» и «Сберу».

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Сегодня в столице объявлено о новой самоизоляции».