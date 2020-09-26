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CNN: испытания вакцины от коронавируса Johnson & Johnson проходят успешно

Москва, 26.09.2020

CNN сообщает, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса фирмы Johnson & Johnson дает хорошие результаты – одна доза взывала сильный иммунный ответ у большинства из 800 участников

Исследователи подтвердили, что у 99% участников в группе от 18 до 55 лет вырабатываются антитела против вируса в течение 29 дней после вакцинации. Большинство побочных эффектов, таких как повышенная температура, головная боль, усталость, ломота в теле были слабыми и проходили в течение двух дней.

Данные об эффективности вакцины во второй группе испытуемых, от 65 лет и старше, в статье не приводятся.

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в США превысило 7 млн человек, а умерло более 207 тыс человек.

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