ЕС все-таки банкомат для Украины

Из статьи, написанной Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, размещенной на официальном сайте ЕС, исчезли слова «Как я уже сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому – Эксперт), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом». Днем ранее Боррель опубликовал на сайте ЕС статью, в которой он поделился своими впечатлениями от визита на Украину и переговоров с Зеленским, в ходе которого глава европейской дипломатии произнес эту фразу.

Помимо исчезнувшей скандальной фразы, Боррель написал, что напомнил Зеленскому о том, что украинские правоохранители никак не могут привлечь к ответственности спонсора президентской предвыборной кампании Зеленского – олигарха Игоря Коломойского. «Мы также сожалеем о том, что по делу «ПриватБанка» до сих пор не возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 5 миллиардов долларов», – сообщил Владимиру Зеленскому Жозеп Боррель.

В 2014 году Коломойский вывел из принадлежавшего ему банка «ПриватБанк» около 5,5 млрд долларов на счета аффилированных с ним фирм, а в 2016 году написал письмо премьер-министру Украины с просьбой национализировать выпотрошенный банк. В конце 2016 года «Приватбанк» был обанкрочен и национализирован, а дыра в балансе банка была закрыта государством. В 2017 году государственный «ПриватБанк» подал иск в Высокий суд Лондона против своего бывшего акционера и суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского, запретив олигарху тратить более 20 тыс фунтов в неделю. После победы Зеленского на президентских выборах, Коломойскому показалось, что его «обманули» при национализации «ПриватБанка» – олигарх потребовал от украинского государства компенсацию в два миллиарда долларов. А в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о незаконности национализации «ПриватБанка». Однако позже, под давлением МВФ (не желавшему чтобы их очередной транш осел в карманах Коломойского), украинским властям пришлось принять закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам.