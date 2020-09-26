Вход/Регистрация Подписка

ЕС все-таки банкомат для Украины

Москва, 26.09.2020

Из статьи, написанной Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, размещенной на официальном сайте ЕС, исчезли слова «Как я уже сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому – Эксперт), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом». Днем ранее Боррель опубликовал на сайте ЕС статью, в которой он поделился своими впечатлениями от визита на Украину и переговоров с Зеленским, в ходе которого глава европейской дипломатии произнес эту фразу.

Помимо исчезнувшей скандальной фразы, Боррель написал, что напомнил Зеленскому о том, что украинские правоохранители никак не могут привлечь к ответственности спонсора президентской предвыборной кампании Зеленского – олигарха Игоря Коломойского. «Мы также сожалеем о том, что по делу «ПриватБанка» до сих пор не возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 5 миллиардов долларов», – сообщил Владимиру Зеленскому Жозеп Боррель.

В 2014 году Коломойский вывел из принадлежавшего ему банка «ПриватБанк» около 5,5 млрд долларов на счета аффилированных с ним фирм, а в 2016 году написал письмо премьер-министру Украины с просьбой национализировать выпотрошенный банк. В конце 2016 года «Приватбанк» был обанкрочен и национализирован, а дыра в балансе банка была закрыта государством. В 2017 году государственный «ПриватБанк» подал иск в Высокий суд Лондона против своего бывшего акционера и суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского, запретив олигарху тратить более 20 тыс фунтов в неделю. После победы Зеленского на президентских выборах, Коломойскому показалось, что его «обманули» при национализации «ПриватБанка» – олигарх потребовал от украинского государства компенсацию в два миллиарда долларов. А в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о незаконности национализации «ПриватБанка». Однако позже, под давлением МВФ (не желавшему чтобы их очередной транш осел в карманах Коломойского), украинским властям пришлось принять закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. «Они не помнят нас хороших, пусть не забудут нас плохих»
    Кто такой «русский хакер», чем он руководствуется, что у него на душе, есть ли вообще у него душа и действительно ли хакеры настолько всесильны, что могут влиять на политику
  2. Sukhoi SuperJet очистят от иностранного влияния
    Разработка обновленного ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet New, призванного заменить существующий Sukhoi SuperJet 100, должна завершиться уже к 2023 году
  3. Спрятанные за рубежом деньги возьмут в оборот
    Власти намерены активизировать работу по возврату капитала, вывезенного преступным путем из России
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама