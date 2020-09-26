Хакеры взломали трансляцию белорусского телевидения в интернете

Онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале белорусского государственного телевидения «Беларусь 1» была прервана и заменена пятиминутным роликом с кадрами избиений протестующих силовиками и рассказами задержанных о пытках в милиции. В настоящее время сайт телекомпании «Беларусь 1» недоступен.

По сообщению белорусского издания Tut.by трансляция в интернете телеканала «ОНТ» так же подверглась изменениям.

Ранее хакеры взламывали сайты управления делами президента Белоруссии, и министерства внутренних дел, где и разместили в списке разыскиваемых лиц президента страны Александра Лукашенко и главу МВД Юрия Караева.

9 августа этого года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.