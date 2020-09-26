Опубликована новая статистика по коронавирусу в России: ситуация ухудшается

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 7 523 новых больных коронавирусом, что больше чем накануне, когда был установлен максимум с конца июня.

Таким образом, к утру 26 сентября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 143 571. Выздоровели – 940 150 человек (+6 004). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 20 225 человек (+169).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 1792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций также растёт - за сутки в столичные больницы поступило 830 человек. Далее следуют Санкт-Петербург (+232), Подмосковье (+204), Ростовская область (+189) и Нижегородская область (+166).

Напомним, 25 сентября было выявлено 7 212 больных.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.