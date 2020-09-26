Курс доллара: назван потенциал нового обвала рубля

Рубль завершил рабочую неделю в нисходящем тренде, обновив под влиянием совокупности негативных факторов, свои многомесячные минимумы в обеих валютных парах. Так, по данным на 20:24 мск курс доллара на Мосбирже составлял 78,43 руб., что сразу на 1,27 руб. было выше уровня зкрытия четверга.

Очень солидно прибавил и евро – единая валюта ЕС подорожала за сутки на 1,08 руб., торгуясь по 91,13 руб. Таким образом, доллар в пятницу поднялся выше 78,00 руб. впервые со 2 апреля, а евро преодолел психологическую отметку в 91,00 руб., что стало максимум с февраля 2016 года.

По мнению экспертов, национальная валюта обвалилась под влиянием бегства инвесторов из риска на фоне заметного роста числа больных коронавирусом, что почти наверняка затормозит восстановление мировой экономики. Это уже сейчас негативно влияет на динамику валют ЕМ. Кроме того, давление на рубль оказывает развитие санкционной темы из-за «отравления» Навального и непризнании странами ЕС и США выборов в Белоруссии. Также ударили вчера по курсу российской валюты активные покупки доллара на Forex, падение нефтяных котировок и окончание пика налогового периода сентября.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» напомнил, что геополитический фон продолжает быть очень нестабильным. При этом остаются в силе потенциальные угрозы новых антироссийских санкций.

«Всё это оказывает мощнейшее давление на рубль и котировки госдолга. А массовых уход игроков из рисковых активов, который происходит на фоне роста заболевших коронавирусом в мире лишь добавляет негатива и вызывает настоящую панику на всех развивающиеся рынках, и российский здесь не является исключением», – сказал эксперт.

В свою очередь аналитики «БКС Премьер» заявили, что в дальнейшем курс рубля будет ещё падать, так как он лишается поддержки со стороны налогового периода. При этом, как и большинство валют ЕМ, рубль сдаёт свои позиции под натиском усиления доллара.

«Доллар перешёл в «наступление» после заседания Федрезерва, который в полной мере не оправдал ожиданий инвесторов. Усиливает притоки в доллар и всё более реальная угроза новых карантинов в странах Старого Света из-за второй волны COVID-19. Всё это не обещает ничего хорошего для рисковых активов. Ну и как, вы понимаете, в том числе и для рубля, который в начале новой недели может обвалиться к своим очередным минимумам», – резюмировали аналитки «БКС Премьер».

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что нынешняя слабость российской валюты – классическая реакция на негатив, который сейчас наблюдается в глобальном финансовом пространстве. Как подчеркнул эксперт, в настоящее время все валюты ЕМ находятся под очень сильным давлением.

«Это обусловлено тем, что в условиях большого спроса на доллар, который в данный момент является защитным активом, мировые инвесторы избавляются от риска. Но хотя бы какого-то оттока капитала с рынка РФ нет. Размещения ОФЗ проходят при высоком спросе и в больших объёмах, а доходности по этим ОФЗ почти не растут», – отметил он.

При это он вновь повторил, что, по его мнению, рубль крайне перепродан, как по фундаментальным параметрам, так и по техническим.

«Слабый рубль бюджету РФ не нужен. Находящаяся в стадии устойчивого падения нацвалюта просто не состоянии компенсировать выбывающие доходы от снижения потребления и общей слабости внутреннего рынка. Всё это пока не позволяет рублю развернуться в основных парах. Но всё же мы считаем, что в перспективе месяца-двух какого-то мощного крушения рубля не будет. Более того, можно предположить, что ближе к концу декабря он, пусть немного, но всё-таки окрепнет», – резюмировал Кочетков.

В свою очередь Виталий Громадин из БКС напомнил, что в последние дни против рубля, также как против всех валют ЕМ в целом выступает ситуация с коронавирусом COVID-19.

«При возвращении в мировые экономики ограничительных мер спрос на «чёрное золото» существенно упадёт. Это понизит мировые цены на нефть, а вслед за ними повалится вниз и курс рубля. Если же говорить о краткосрочных перспективах, то по нашему мнению, в понедельник-вторник пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 75,00-78,00», – полагает Громадин.