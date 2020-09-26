На Украине проверяют четыре версии крушения самолёта Ан-26

На Украине проверяют несколько версий крушения военно-транспортного самолёта Ан-26.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в настоящее время государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии следствия.

Это катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины 25 сентября в 20:45 упал и загорелся самолёт АН-26. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку во время учений. Кроме экипажа, на борту самолёта находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

По заявлению МВД Украины на борту находились курсанты и и члены экипажа. Погибли 25 человек, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.