Премьер-министр Ливана ушел в отставку

В Ливане провалились попытки создать коалиционное правительство и премьер-министр Мустафа Адиб, под эгидой которого проходили переговоры, заявил о своей отставке. Предыдущее правительство Ливана ушло в отставку 10 августа.

Политический кризис в Ливане продолжается с начала этого года и сопровождается массовыми акциями протеста. Экономическая и политическая ситуация в стране резко обострились после взрыва в столичном порту 4 августа 2020 года.

В порту Бейрута произошел пожар, в результате которого взорвалось 2750 тонн хранившейся там аммиачной селитры. В результате взрыва около 160 человек погибло, а 6 тыс получили ранения. Взрывом была разрушена третья часть города и около 300 тыс человек остались без жилья.