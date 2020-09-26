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Прогноз погоды на зиму 2020/2021: в этот раз всё будет по-иному

Москва, 26.09.2020
  • Прогноз погоды на зиму 2020/2021: в этот раз всё будет по-иному

Марина Лысцева/ТАСС

Первые долгосрочные прогнозы на грядущую зиму обещали нам короткий сезон с небольшим количеством снега. Точно также как было последние годы. Поэтому многие уже решили, что можно убирать тёплые пуховики и шубы, а также не спешить тратиться на обновление зимнего гардероба. Но синоптики вновь озадачили россиян: в этот раз все будет по-иному и зима, по обновленным данным, будет неоднородной и очень сложной.

Метеорологи, в частности предупреждают о суровых морозах и обильных снегопадах. Следует отметить и то, что зима 2020/2021 может быть ещё и очень нестабильной, а для всех регионов разной: где-то будет холоднее, где-то - теплее. К тому же аномальное тепло, резонирующее с представлением о традиционной русской зиме, будет не таким активным, как годом ранее.

Погода в декабре 2020. Предварительный прогноз синоптиков

Хотя, например, декабрь встретит некоторые регионы страны повышенным температурным фоном. Причём больше всех отличатся те из них, где обычно уже осенью начинается климатическая зима. Но в этом сезоне всё будет по-иному. Так, выше климатической нормы будет в Якутии, на севере Урала, а также на всей территории Сибирского федерального округа.

Как отмечают специалисты метеослужб, суровая Сибирь окажется спокойной и умеренно тёплой, настоящие морозы придут лишь ближе к началу января. К тому же они не ожидаются очень суровыми: так, в Новосибирске ожидается не ниже минус 19 днём и около 20-22 градусов мороза ночью, что вряд ли удивит жителей этого региона.

Н так будет не везде. Изучив метеосводки за 2019 год, метеорологи пришли к выводу, что средние показатели термометров окажутся ниже привычных, например на Чукотке, а также в Северо-западной и Центральной части России.

В частности, в Москве и Санкт-Петербурге пока прогнозируется холодное начало зимы. При этом общий погодный фон будет довольно непривычным: одинаковый прогноз для двух столиц в декабре – это редкость. И если в первые дни будет всего минус 3 днём, то уже во второй декаде погода станет меняться.И в дальнейшем, удивляя россиян своим неспокойным нравом, выдавать обильные снегопады, температурные качели и умеренные морозы.

Юг России попадёт в объятия зимы в довольно комфортном режиме: в декабре на морскиом побережье прогнозируется минимум осадков, климатический фон удержится на уровне плюс 4, а похолодание придёт в Крым, Краснодарский край, а также в Ставрополье в конце месяца. Такую погоду можно назвать удачной для активного отдыха, поэтому не бойтесь планировать новогодние каникулы на российских курортах.

Прогноз погоды на январь 2021

Новый год начнется с холодов. В частности, на юге Приволжья и на территории Сибири ожидается заметное понижение средней температуры. Таким образом, январь 2021, по крайней мере, пока прогнозируется чуть более зимним, чем спокойный декабрь.

В СПб задержится прозрачная и морозная погода, градусники установятся на отметке минус 14-16, общий температурный фон можно назвать умеренным. В Москве погода будет менее холодной, но и более снежной, чем в городе на Неве: днём термометры станут показывать минус 10, а ночью – до минус 14.

Большая часть южных регионов России проведёт январь в спокойном режиме, осадков будет мало, синоптики не обещают штормовые предупреждения и климатические кульбиты.

Но без сюрпризов всё-таки не обойдётся. Так, в Сочи январь станет ужасно дождливым и одновременном снежным. Так что осадки разной субстанции будут регулярно сменять друг друга. Между тем, Симферополь встретит Новый год умеренной и морозной погодой до (минус 4-5).

Погода в феврале 2021. Долгосрочный прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, февраль 2021 может оказаться теплее, чем обычно и в среднем температура окажется выше нормы. Например, такая климатическая ситуация ожидается в северо-западной части страны, на территории Приволжья и на севере Южного федерального округа.

Тем не менее, февральскую погоду в целом с трудом можно будет назвать стабильной: метеорологические сводки предупреждают о непредсказуемости оттепели.

В Москве и Петербурге сохранится почти одинаковый для двух столиц прогноз: последний месяц календарной зимы украсит главные города страны снегопадами, а температура днём будет колебаться в районе минус 9-11.

На Урале также ожидается непривычное февральское тепло – всего минус 12 днём. Впрочем, расслабляться не стоит: специалисты предупреждают о пронизывающих ветрах, которые особенно активно разгуляются в дневное время суток. Кроме того, возможны снегопады. По предварительным данным, такая погода продержится до марта.

Центральная часть России также попадёт в феврале под влияние аномального тепла: повышенная влажность и до минус 4 ожидается в Воронеже, Белгороде и Курске. Зимний атмосферный фронт покинет регион, а на его место придёт раннее потепление.

На территории Крыма также будет не так, как в прошлую зиму, а значительно теплее. При этом ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождей. Местами, конечно, будет прохладно, но дыхание весны станет более ощутимым.

Новые данные синоптиков по-прежнему являются приблизительными, как и любые долгосрочные прогнозы. Пока же мы наслаждаемся тёплой осенью и может только предполагать какие сюрпризы готовит нам зима 2020/2021.

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