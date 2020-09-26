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Синоптики рассказали, когда в России закончится бабье лето

Москва, 26.09.2020
  • Синоптики рассказали, когда в России закончится бабье лето

Сергей Савостьянов/ТАСС

Совсем ещё недавно все мы горевали, что лето закончилось, а сентябрьская погода, особенно в ночное время заставляет кутаться даже дома в тёплые пледы. Но тут пришло оно – долгожданное бабье лето. И вновь ярко засветило солнце, а столбики термометров подскочили до реально летних показателей.

Например, в Поволжье все последние дни воздух прогревается до плюс 18-20, нет ни дождей, ни ветра. Ударными темпами бьют температурные рекорды Москва и Санкт-Петербург. И даже на севере страны градусники пока показывают на 8-10 градусов выше климатической нормы. Необычно тепло сейчас на европейской части России, на Квказе, в Ставроплье, а также на морских курортах Крыма и Краснодарского края.

Такая погода, по прогнозу синоптиков, почти повсеместно будет держаться ещё 3-7 дней, а дальше… увы, бабье лето закончится. Пока же нам остаётся радоваться последним тёплым дням и готовиться к похолоданию.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Так, в Москве предстоящие выходные ожидаются по-июньски комфортные. Начиная с субботы и до вечера воскресенья воздух будет прогреваться в столичном регионе до плюс 23-25, безветренно и без осадков – одно удовольствие гулять в такую погоду по городу, отправиться на дачу или в лес на шашлыки.

Так что не сидите в субботу и воскресенье дома – торопитесь погреться под лучами ласкового осеннего солнышка. Так как уже утром в понедельник небо затянут облака, пойдёт дождь, а воздух остынет даже днём до плюс 12.

Правда, во вторник, климатическая обстановка сделает очередной разворот, а градусники начнут показывать плюс 16-18. Окончательно же бабье лето помашет нам ручкой в понедельник, 5 октября. Начиная с этого дня зарядят нудные дожди, а столбики термометров будут только лишь снижаться.

Погода в СПб. Прогноз синоптиков на 10 дней

Также пока тепло в Санкт-Петербурге, где сегодня и завтра при солнечной, ясной погоде будет плюс 21-22. Такая уютная климатическая обстановка простоит здесь до понедельника. После обещается небольшое похолодание на пару дней, а затем город на Неве накроет вторая волна тепла. Метеорологи говорят, что в Северной столице вновь станет солнечно, без ветра осадков и штормов.

Тепло продержится в СПб до конца следующей недели. И пусть это уже будет и не бабье лето в классическом его понимании, но наслаждаться хорошей погодой никто и ничто не помешает.

Так что, если вы не успели летом погулять по улицам одного из самых красивых город Европы, съездить на природу – то сейчас самое время восполнить пробелы. Грустить на предстоящей неделе будут лишь школьники и студенты – в плюс 18 сидеть за партой и студенческой скамье очень обидно.

Прогноз погоды на неделю в других регионах России

В Крыму сбылись прогнозы синоптиков о затяжном бархатном сезоне. Тепло, солнечно, море ещё очень приятное и даже можно купаться. Воздух будет прогреваться днём до плюс 25, а местами и выше, по ночам ещё нет никаких серьезных похолоданий.

Красноярский край недалеко уйдет от Крыма и продлит лето всем желающим: плюс 25-27, солнечно, тихая и комфортная климатическая обстановка.

А вот Урал, Западную Сибирь, Удмуртию и Башкирию накроют заморозки уже в начале следующей недели. При этом днём здесь будет относительно тепло 12-18 градусов выше нуля. Зато вечером без свитера и куртки на улицу лучше не выходить.

В Калининградской области предстоящие выходные будут очень летними – плюс 25 и солнце. Но и здесь в понедельник бабье лето закончится: синоптик обещают осадки и всего плюс 12.

В Мурманской области бабье лето, если и было, то всего пару дней и ушло в историю ещё накануне, когда воздух прогревался до плюс 14. Сегодня, а также в воскресенье здесь ожидается сильное похолодание – градусники в светлое время суток покажут плюс 7-8, а с наступлением темноты - около нуля.

Ближе к середине следующей недели в регионе станет чуть теплее. Но при этом небо закроют плотные облака. Правда, сильных осадков синоптики пока не обещают. А вот порывистый ветер вполне возможен. Впрочем, такая климатическая ситуация вполне характерна для погоды на Кольском полуострове в октябре.

В целом же, на большей части Русской равнины бабье лето будет радовать россиян ещё минимум 3-7 дней. Как уже отмечали специалисты метеослужб, столь длительный период тепла в последней декаде первого месяца календарной осени явление крайне редкое. И как же жаль, что бабье лето подходит к концу…  

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