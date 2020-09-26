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Сюрпризы коробки передач Skoda

Москва, 26.09.2020
Алексей Грамматчиков
Skoda опционально оснащает свой выпускаемый в России кроссовер Karoq классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Насколько оправдано это решение?
#Авто
  • Сюрпризы коробки передач Skoda

Алексей Грамматчиков

Коробка передач – второй по сложности механизм в автомобиле после двигателя. Типов трансмиссии существует множество, и потребителю приходится быть особенно внимательным в выборе КПП, чтобы потом не стать жертвой дорогостоящего ремонта. Марка Skoda предприняла оригинальный маркетинговый маневр: выпускаемые на заводе в России часть модификаций нового популярного кроссовера Karoq вместо привычных для концерна Volkswagen преселективной коробкой передач DSG получили оснащение классической гидромеханической АКПП.

Как известно, основное преимущество роботизированной коробки передач DSG заключается в том, что он лучше передаёт крутящий момент на колеса. Поэтому такие коробки отличаются лучшей динамикой и экономией топлива. Но вот основной недостаток роботизированных коробок – это надёжность. Концерн Vollswagen в своё время сильно пострадал от скандалов, связанными с частыми поломками коробок DSG. И хотя уже недостатки этих КПП компанией давно исправлены, нареканий на них нет, но все же шлейф недоверия тянется за коробками передач такого типа.

Чтобы сделать своё предложение еще более привлекательным Skoda как вариант решила установить на ходовые переднеприводные модификации Karoq восьмиступенчатой гидромеханической коробкой Aisin. Эта КПП в частности, агрегируется с турбированным двигателем с рабочим объемом 1,4 л. и мощностью 150 л.с. Тест-драйв данной машины показал, что такой выбор конструкции вполне оправдан. Машина уверенно набирает ход, правда, в самом начале присутствуют еле уловимые задержки в переключении скоростей. На это накладывается еще главный недостаток турбированного двигателя – так называемая «турбояма», когда между нажатием педали акселератора в пол и ускорением машины происходит небольшая пауза. К этой задержки надо привыкнуть, и иметь её в виду, если вам необходимы быстрые перестроения, например, для обгона. Но после первоначального небольшого оцепенения, автомобиль «выстреливает» без нареканий, мощный турбированный впрыск позволяет на Karoq 1,4 TSI уверенно оставлять позади остальных участников дорожного движения.

Позитива добавляет породистая вольксвагеновская управляемость – сбалансированная подвеска цепко и без кренов держит крутые повороты. А что с расходом топлива? Тут также нареканий нет, при движении по трассе машина потребляет 7-8 литров на 100 км., в городе даже при агрессивном управлении максимальный расход составил 9 л. на «сотню».

Skoda Karoq привлекательно смотрится не только повадками, но внушительной комплектацией: в машине присуствует двухзонный климат-контроль, атмосферная светодиодная подсветка салона с 10 цветами, круиз-контроль с ограничителем скорости, фонарик в багажном отделении (мелочь, а приятно).

Управлять и парковать компактный Karoq в городском трафике гораздо легче, чем более размерный Kodiaq, такая машина для городского жителя удобнее, а места даже для семьи из четырёх человек вполне достаточно. Ценовая политика на Karoq весьма сдержанная цены на вариант с передним приводом и упомянутой 8-ступенчатий гидромеханической АКПП начинаются с отметки с 1,45 млн. руб. А роботизированная коробка DSG все же в Karoq есть – ею оснащаются модификации с полным приводом, которые и стоят подороже: топовая версия Style предлагается за 1,82 млн. руб. Маркетинговая стратегия по расширению выбора даже в рамках одной модели оправдывает себя: в последние месяцы Skoda показывает хорошее ускорение продаж: по итогам августа реализация этих машин выросла на 28% до 9 тыс. авто, что является лучшей динамикой среди топ-10 автомобильных марок.

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