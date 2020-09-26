В Лондоне полиция разогнала демонстрантов

В столице Великобритании, на Трафальгарской площади, собралось несколько тысяч протестующих против правительственных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса SARS-CoV-2. Ограничения в Англии предписывают барам и ресторанам закрываться не позже десяти вечера, так же запрещено собираться компаниям более шести человек в помещениях и на открытом воздухе.

На протестные акции «правило шести человек» не распространяется, но протестующие обязаны соблюдать социальную дистанцию между собой. Поскольку толпа демонстрантов была довольно плотной, полиция потребовала от митингующих разойтись. После этого со стороны полицейских были применены дубинки, а демонстранты кидались в полицию бутылками. В результате стычек пострадали трое протестующих и четверо полицейских. Десять демонстрантов было задержано.

В Великобритании за сутки фиксируется около 6 тыс случаев заражения коронавирусом, что вдвое превышает показатели прошлой недели. Общее число выявленных в стране случаев заражения коронавируса составило 429 тыс.