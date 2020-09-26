В Минске проходят задержания участниц «женского марша»

В столице Белоруссии начался митинг оппозиции, в котором принимают участие исключительно женщины – «женский марш». Неизвестные в зеленой униформе без опознавательных знаков прибыли на место проведения митинга на гражданских микроавтобусах и начали задерживать участниц оппозиционной акции.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Лукашенко и результаты выборов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, после чего США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Украина и ряд других стран отказались признавать легитимность Лукашенко.