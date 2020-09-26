В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

С 1 октября все социальные выплаты в России, в том числе пенсии, будут осуществляться то на карты платежной системы «Мир». Через другие системы деньги получить будет нельзя, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта. Чтобы избежать проблем с получением выплат, пенсионерам советуют написать в отделении ПФР заявление с новыми реквизитами.

Получателям иных выплат также следует написать заявление, но в МФЦ. Это касается перечисления пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет, а также всех выплат, которые положены малоимущим семьям.