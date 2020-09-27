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Азербайджан выдвинул ультиматум Нагорному Карабаху

Москва, 27.09.2020

Министерство обороны Азербайджана потребовало от армянского гарнизона в населенном пункте Агдере, расположенного в Нагорном Карабахе, сложить оружие и сдаться.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности во время которого пообещал «решить вопрос Нагорного Карабаха». «Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана. Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле», – заявил Алиев.

Сегодня утром, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошло военное столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В ходе боя использовалась бронетехника и артиллерия. Обе стороны конфликта заявили об ответном огне в ответ на провокацию. Премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян объявил стране «военную обстановку и всеобщий военный сбор».

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