Байден сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сравнил президента страны Дональда Трампа с министром пропаганды фашисткой Германии Йозефом Геббельсом. «Он примерно как Геббельс. Вы достаточно часто выступаете с заведомо ложным утверждением, повторяете, повторяете, повторяете его, и оно становится чем-то известным для всех», — сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее, выступая на предвыборном митинге, Байден, перепутал свою жену со своей сестрой, представляя их своим сторонникам. Неделю назад, выступая в прямом эфире, Байден заявил, что во время его речи число погибших от COVID-19 американцев превысит 200 миллионов человек.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По опросам общественного мнения Байден опережает Трампа на 6%-8% голосов избирателей.