Коронавирус COVID-19 в России: число заболевших стремительно растет

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 7 867 новых больных коронавирусом, что больше чем накануне, когда был установлен максимум с конца июня.

Таким образом, к утру 27 сентября в 85 регионах страны общее число заболевших COVID-19 достигло 1 151 438. Выздоровели – 943 218 человек (+3 068). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 20 324 человек (+99).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 2016 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Далее следуют Санкт-Петербург (+227), Подмосковье (+226), Ростовская область (+188) и Нижегородская область (+167).

Напомним, 26 сентября было выявлено 7 523 больных.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.