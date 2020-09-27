Макрон предложил Лукашенко уйти в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выходом из белорусского политического кризиса должна стать отставка Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии. «Происходящее в Белоруссии, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», – заявил Макрон в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

Кроме того, Макрон выразил свое уважение белорусским женщинам, которые каждую субботу учувствуют в «женских маршах».

Ранее сообщалось, что Макрон посетит с визитом Литву и Латвию с 28 по 30 сентября. Источники в Елисейском дворце сообщили французским журналистам, что не исключена возможность встречи Макрона с находящейся в Вильнюсе экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, после чего США, Великобритания, ЕС и Украина отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.