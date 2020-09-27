Пашинян созвонился с Путиным

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном – сообщает сайт президента РФ.

В сообщении говорится, что обсуждалось обострение ситуации в зоне Нагорного Карабаха. Российская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с возобновлением военных действий, призвала не допустить дальнейшей эскалации противостояния и прекратить военные действия.

Сегодня утром, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошло военное столкновение между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В ходе боя использовалась бронетехника, авиация и артиллерия. Обе стороны конфликта заявили об ответном огне в ответ на провокацию. Премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян объявил стране «военную обстановку и всеобщий военный сбор».

В Азербайджане так же введено военное положение в ряде регионов страны. А президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совета безопасности во время которого пообещал «решить вопрос» Нагорного Карабаха.

Армения является членом Организация Договора о коллективной безопасности и может рассчитывать на военную помощь России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана в случае военной агрессии против нее. Однако бои идут на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, которая не являются частью Армении