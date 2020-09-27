Многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном, центром которого является Нагорный Карабах, и территорию которую обе стороны конфликта считают своей, сегодня обострился с новой силой, грозя, перерасти в полноценную войну между этими двумя кавказскими государствами. В частности, утром в воскресенье глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о начале войны с Азербайджаном.

В своём аккаунте в Facebook он написал, что «вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха». По его словам, вооружённые силы Азербайджана «начали атаку на Арцах (непризнанная республика Нагорного Карабаха, — «Эксперт»).

«Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости», – подчеркнул Пашинян, попросив сограждан доверять только официальным СМИ и быть начеку.

В свою очередь в Баку сообщают, что Вооруженные силы Армении на линии соприкосновения подразделений двух государств подвергли обстрелу ряд поселений с азербайджанскими гражданами, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.

При этом в официальном заявлении Минобороны Азербайджана отмечается, что «при взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийский подразделений фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении».

В свою очередь РИА Новости передаёт, что Пашинян из-за обострении событий в Нагорном Карабахе объявил на всей территории Армении военное положение и всеобщую мобилизацию.

«Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», – заявил премьер-министр Армении.