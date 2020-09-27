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Последствия слияния «Яндекса» и «Тинькофф»

Москва, 27.09.2020

Покупка банка «Тинькофф» «Яндексом» и ребрендинг Сбербанка — это фиксация момента появления в России двух равновеликих финансово-технологических экосистем, которые претендуют на обслуживание всего населения России – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.

По расчетам «Эксперта», «Тинькофф» будет продан примерно за 3,4–3,5 своего капитала, что для российских банков очень и очень неплохо. В свою очередь, Михаил Ганелин считает, что названная цена не слишком щедрая. Он предлагает посмотреть на соотношение Price-to-Earnings (P/E ratio — коэффициент цена/прибыль) банка «Тинькофф», по этому показателю банк оценивается в 10 для 2021 года и 8 для 2022 года. Однако даже эта оценка, по его мнению, не учитывает потенциальную синергию между двумя компаниями. Он также напоминает, что хотя «Яндекс» оценивается сильно дороже, чем «Тинькофф», прибыль их сопоставима («Яндекс» в 2019 году заработал 11,2 млрд рублей чистой прибыли, TCS Group — 36 млрд рублей).

 

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