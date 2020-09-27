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Проблемы и возможности российского экспорта

Москва, 27.09.2020

 В рамках специального доклада, посвещенному российскому экспорту, журнал Экперт опубликовал ряд статей. 

«Наша экспортная квота (25% ВВП) неестественно велика для крупных развитых стран с диверсифицированной экономикой. Даже Китай, мастерская мира, безусловный экспортный лидер последнего десятилетия, имеет экспортную квоту 18% ВВП. Япония — 14%, США — лишь 8%... Мощный и разнообразный сырьевой сектор — это вовсе не бремя и не проклятие нашей страны, а колоссальный ресурс ее развития, который мы, увы, недоиспользуем» ­­– говорится в материале «Чем пахнут ремесла»

Читайте так же статью о перспективах российских экспортеров в текущем году — «Лидеры и аутсайдеры экспорта эпохи пандемии» . «В 2020 году товарный экспорт России просядет примерно на четверть. Однако несырьевой неэнергетический экспорт в натуральном выражении по-прежнему растет. В числе главных точек роста — привычный АПК, неожиданно «выстрелившее» золото, а также полимеры и фармпродукция».

А в материале «Кто пересоберет цепочки» журнал «Эксперт» анализирует российские и мировые производственные цепочки. «Пережив пандемию, компании и их связи уже не будут прежними, а значит, в перспективе ближайших десяти лет мы можем увидеть значимо видоизмененные цепочки добавленной стоимости».

«Альянсы равных» – интервью с генеральным директором ЭЗТМ Владимиром Зарудным, предприятие которого экспортирует промышленное оборудование в несколько стран мира.

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