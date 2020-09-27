Прогноз погоды на неделю: грядут большие перемены

Сентябрь на исходе, а с погодой продолжает твориться что-то совершенно непонятное. Хотя, стоит ли удивляться, такие «штуки» климат выкидывает уже не первый год, и 2020 – сосем не исключение.

В сентябре нас уже неоднократно бросало от жары в холод и обратно. Например, бабье лето пришло, когда его вообще никто не ждал. Но, такое тепло, к огромному сожалению, не вечно. Рано или поздно оно закончится, а ему на смену придут пасмурная погода, холод и дожди. Синоптики обещают нам большие перемены уже на предстоящей неделе.

Конечно, каких-то аномальных климатических катаклизмов не будет, но погода заметно поменяет свой характер. В некоторых регионах резко и быстро понизится температура, в других – пойдут холодные дожди, а где-то столбики термометров продолжат прыгать с тепла на холод и в обратном направлении.

Погода на неделю в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москве станет заметно прохладно уже завтра. Бабье лето в Москве и так выдалось слишком долгим и слишком тёплым. Поэтом удивляться тому, что в понедельник температура воздуха начнёт снижаться, не стоит. По прогнозу синоптиков, после солнечной погоды, которая наблюдалась сегодня, 28 сентября небо затянут тучи, пойдёт дождь, воздух днем не будет прогреваться выше плюс 13.

Во вторник в очередной раз станет теплее: воздух прогреется до плюс 17, облака немного разойдутся. Но в целом день по ощущениям будет уже совсем не летним. Утром 30 сентября город закроют кучевые облака, которые до обеда спрячут солнце. Возможен ливень. Но зато во второй половине дня станет тепло – 17-18.

С первых дней октября столбики погодных градусников снова устремятся вверх – к плюс 19, а местами даже к плюс 20. Правда, в отдельных района Москвы, а также по области возможны осадки, ну а где-то продолжит ярко светить солнце. Следующие выходные прогнозируются комфортными: плюс 19-20, солнышко, небольшой ветерок с юго-востока. Так что есть возможность порадоваться уходящему теплу.

Прогноз погоды на 7 дней в СПб

Город на Неве, по прогнозу синоптиков, также ждут большие климатические перемены. В Петербурге метеорологи обещают температурные качели, которые будут скакать туда-сюда от тепла к холоду. Так что людям, кто остро реагирует на такие выходки погоды, придётся очень не сладко.

Воздух начнёт остывать в Северной столице уже со вторника, градусники не будут показывать выше плюс 12. Самыми холодными днями метеорологи назначили здесь 29 сентября и 3 октября. Всё остальное время будет более-менее сносно и без каких-либо катаклизмов. При этом сильных дождей пока не ожидается, так что дачники и огородники-садоводы могут успеть закончить все дела на своих участках.

Погода на неделю в регионах Поволжья и на юге России

В Татарстане бабье лето и не думает уходить. Так что здесь никаких больших перемен пока не будет. Стабильность во всём: начиная с понедельника и до воскресенья днём плюс 17, без дождей, сплошное солнце, ветер до 7 метров в секунду, в основном южный или юго-восточный.

В Самаре и области будет ещё теплее, чем в Казани с окрестностями. Если в понедельник, 28 сентября, прогнозируется плюс 15-17, то уже со вторника начнётся потепление до плюс 20. Ветер ожидается, но на такой минимальной скорости, что его и ветром-то не назовёшь.

В Волгограде и области больших климатических перемен ждали. И синоптики ещё пару дней назад предупреждали о скором похолодании. Но пока будет по-прежнему тепло. Для конца сентября - начала октября даже очень. В понедельник градусники покажут плюс 20-21, ветра и дождей пока не будет. Зато солнца – в избытке. Самый теплый день в этом регионе 30 сентября – плюс 23, местами может и повыше, отсутствие дождей, тишь, гладь и благодать.

Погода на неделю на Кубани и в Крыму

Зато большие перемены грядут на предстоящей неделе на курортах Кубани. Так, в Сочи, после сегоднишних плюс 30, к середине недели станет всего плюс 23. Кроме того, прогнозируется ливень, в горных районых сильный ветер.

Грядут большие климатические перемены и на Крымском полуострове, где уже с завтрашнего дня станет заметно холоднее чем было сегодня. Ещё более чувствительно похолодание начнётся со среды. Синоптики предупреждают о дождях, которые принесёт североатлантический циклон, по ночам уже воздух уже не станет прогреваться выше плюс 10, а днем ожидается плсю18-19 максимум. Можно ждать осенних гроз.

Прогноз погоды на 7 дней в Приморском крае

Большие перемены в погоде произойдут на предстоящей недели на всей территории Приморского края. Здесь во второник польют дожди, солнце спрячется за тучи. Днём 29 сентября будет ещё относительно тепло, но к вечеру вторника погода заметно ухудшится: в светлое время суток ожидает плюс 12-13, к концу недели понижение температур достигнет плюс 10.

В выходные прогнозируются затяжные дожди и будет довольно холодно – примерно 9-11 выше нуля. При этом во Владивостоке всю неделю прогнозируется погода более комфортная, чем в целом по региону. В частности, метеорологи обещают плюс 15-17. Но и здесь неделя завершится понижением температурного фона и осадками.