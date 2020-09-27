Развитие Дальнего Востока

Российский Дальний Восток, не смотря на множество правительственных программ, до сих пор остается достаточно проблемным регионом – местные жители продолжают перебираться на «большую землю». Новые программы развития Дальнего Востока приобрели актуальную социальную направленность. После нашумевшего визита премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток правительство представило новую программу развития каждого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Похоже, основной упор будет сделан как раз на социальный сектор: медицину, ветхое жилье, дороги, образование.

«...Создать условия инвестору, пусть за счет возвратных государственных средств с низким процентом — ничего страшного. Пусть государство контролирует, пока он не выкупит акции... Люди получают работу, идут налоги. Вот это и есть государственная политика», – говорит в интервью журналу «Эксперт» губернатор Приморского края Олегом Кожемяко, руководивший до этого Корякским автономный округом, Амурской и Сахалинской областями.