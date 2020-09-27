Стало известно, когда в Москве включат отопление в жилом секторе. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, батареи включат в жилых домах москвичей уже начиная с понедельника, 28 сентября.

Как пояснил мэр, отопительный сезон стартует в городе досрочно, чтобы пребывание пожилых людей, а также граждан с хроническими заболеваниями дома было максимально комфортным.

«С понедельника тепло начнёт поступать в жилые дома», – цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее сообщалось, из-за возросших случаев коронавирусной инфекции Сергей Собянин обратился с призывом к пожилым москвичам, начиная с 28 сентября перейти на дистанционный формат работы или по возможности взять отпуск. Речь идёт о гражданах возрастной категории 65+. Просьба адресована и к людям, имеющим хронические заболевания.