Трамп потребовал от Байдена пройти тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп потребовал от своего соперника на президентских выборах сдать тест на наркотики. «Я буду настоятельно требовать от «сонного» Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов во вторник вечером», – написал Трамп в своем твиттере. Президент США предположил, что странности в предыдущих выступлениях Байдена могут быть связаны с употреблением наркотиков.

Ранее, выступая на предвыборном митинге, Байден, перепутал свою жену со своей сестрой, представляя их своим сторонникам. Неделю назад, выступая в прямом эфире, Байден заявил, что во время его речи число погибших от COVID-19 американцев превысит 200 миллионов человек.

Во вторник, 29 сентября, должны состоятся первые теледебаты между кандидатами в президенты США – Дональдом Трампам и Джо Байденом.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По опросам общественного мнения Байден опережает Трампа на 6%-8% голосов избирателей.