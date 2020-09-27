Трамп предложил кандидатуру Эми Барретт в качестве судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на должность судьи Верховного суда. «Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт», — сказал Трамп во время торжественной церемонии в Белом доме.

Ее кандидатура должна будет пройти утверждение в верхней палате американского парламента. В Сенате большинство принадлежит республиканцам и велика вероятность, что кандидатура Трампа получит необходимое количество голосов сенаторов.

Эми Барретт в настоящее время занимает должность судьи в Апелляционном суде США по седьмому федеральному округу. На эту должность ее так же выдвинул Дональд Трамп.

Должность судьи Верховного суда в США занимают пожизненно. 18 сентября 2020 года умерла судья Верховного суда Рут Гинзбур – сторонник Демократической партии США. Кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден высказался против назначения нового судьи до выборов, которые пройдут 3 ноября. Демократы не хотят усиления позиций Трампа в Верховном суде – за ним остается последнее слово во всех судебных разбирательствах, в том числе и в случае возможного обжалования итогов президентских выборов.