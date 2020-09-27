В Белоруссии проходят столкновения силовиков с протестующими

В городе Гродно милиция применила слезоточивый газ против митингующих и начала задержания его участников. Протестующие вступили в столкновения с правоохранителями, отбив у силовиков задержанного.

В городе Гомеле силовики так же применили против протестующих слезоточивый газ и задерживает участников митинга.

В Минске, возле стелы «Минск — город-герой», собралось около 40 тыс протестующих. Милиция при помощи громкоговорителей призывает граждан разойтись и периодически включает им песню «Саня останется с нами». Колона протестующих ушла от стелы и двигается маршем по проспекту Машерова

Центр Минска занят силовиками и бронетехникой, многие улицы перекрыты. Приходили сообщения о задержаниях граждан, которые двигались в цент города.

Ранее власти запретили въезд в центр Минска и остановили работу общественного транспорта. По словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, это было сделано «во избежание чрезвычайных происшествий».

В городе Гродно протестующие вступили в столкновения с правоохранителями, отбив у силовиков задержанного.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко, после чего США, Великобритания, ЕС и Украина отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.