Акции дня: «Лента» растет с новым акционером

Бумаги одного из крупнейших ритейлеров РФ росли лучше рынка на фоне новостей о покупке ее глобальных депозитарных расписок (GDR). За торговую сессию в понедельник акции подорожали на +6% до 226 рублей за бумагу.

Новый гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин, который занял этот пост в начале сентября 2020 года, стал ее акционером. В компании сообщили, что он купил 163,576 тыс. GDR ритейлера на 34,9 млн рублей. Акционерный капитал компании состоит из 97 млн 585,932 тыс. акций (487 млн 929,66 тыс. GDR - пять расписок равны одной акции). Следовательно, пакет Сорокина соответствует 0,03% капитала ритейлера.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +1,05% до 2927,17 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,19% до 1166,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:54 мск составила 42,7 долларов за баррель (+0,68%). Российская валюта слабела – 79,02 рублей за доллар.