Дума предлагает вакцинировать журналистов от COVID-19 наравне с врачами и учителями

По заявлению депутата Госдумы Евгения Ревенко, представители СМИ должны быть включены в перечень лиц, которые подлежат вакцинации от коронавирусной инфекции в первую очередь наряду с врачами и учителями. Парламентарий уже направил соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В документе говорится, что с подобной просьбой к Ревенко обратился коллектив одного из изданий. Сотрудники СМИ попросили оказать содействие «во внесении работников средств массовой информации в перечень лиц, подлежащих приоритетной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», цитирует запрос РИА «Новости».

Депутат напомнил, что сотрудники СМИ постоянно общаются с большим количеством людей, что повышает их риск заражения коронавирусной инфекцией. Ревенко подчеркнул, что «выполняя свои профессиональные обязанности работники СМИ не только рискуют сами заразиться коронавирусом, но и подвергают этой опасности своих близких».

Парламентарий в этой связи просит внести в перечень Минздрава лиц, подлежащих первоочередной вакцинации от ковида помимо врачей, учителей, работников полиции, торговли, органов соцзащиты, предприятий общественного питания, еще и журналистов.

Напомним, в России за сутки выявлено 8 135 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В общей сложности, в России за все время эпидемии выявлено 1 159 573 эпизода COVID-19, выздоровели в стране 945 920 инфицированных, из которых 2 702 человека за последние сутки. Скончался за сутки от вируса 61 человек, общее число безвозвратных потерь от COVID-19 в РФ достигло 20 385.