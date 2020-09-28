Разногласия в ЕЦБ

Вторая волна коронавирусной пандемии, пришедшая в Европу осенью, вытащила на поверхность хорошо знакомые разногласия в главном европейском банке ЕЦБ. Возглавляемые Германией монетарные «ястребы» видят в коронавирусе Covid-19 очередную попытку «южан» переложить на них свои долги. Специалисты считают, что ситуация сложилась серьезная, потому что разногласия могут помешать ЕЦБ действовать быстро и решительно и могут поставить под угрозу восстановление европейской экономики.

Обострение противоречий происходит на фоне укрепления евро, который совсем недавно достиг двухлетнего максимума по отношению к доллару и угрожает европейскому экспорту.

Кристин Лагард в начале своего срока на посту директора главного европейского банка немного ослабила разногласия между Севером и Югом. Кризис, спровоцированный коронавирусом, вынудил весной членов Правления и Совета управляющих сплотиться и выступить единым фронтом.

Однако сентябрьское заседание Совета управляющих показало, что согласие и единство продолжались недолго и что противоречия вернулись с новой силой. Сейчас самые горячие страсти кипят вокруг новой программы количественного смягчения (PEPP), объем средств которой составляет внушительные 1,35 трлн евро. На эти деньги ЕЦБ покупает гособлигации европейских стран и помогает им бороться с рецессией. При этом доля средств, выделяемых на покупку гособлигаций той или иной страны, члена еврозоны, зависит от ее вклада в капитал банка.

В Берлине видят в РЕРР очередную попытку заманить Германию в «долговой союз» с южными странами, которые привыкли ни в чем себе не отказывать, причем, зачастую за счет соседей с севера. Подозрения вернулись после того, как появились данные, свидетельствующие, что ЕЦБ весной купил особенно много итальянских гособлигаций. Перекос сохранился до сих пор, хотя за лето он и несколько уменьшился.

В начале сентября немецкий представитель в Совете управляющих Йенс Вейдманн, возглавляющий центробанк ФРГ, заявил, что режим чрезвычайного положения должен быть отменен, как только пандемия пойдет на спад. Президент Deutsche Bundesbank также выступает против превращения Фонда восстановления в размере 750 млрд евро из временного в постоянный финансовый механизм.

На этой неделе южане нанесли ответный удар. Financial Times написали, что ЕЦБ рассматривает план, диаметрально противоположный предложению Вейдманна. «Южане» предлагают сделать РЕРР более гибким механизмом и распространить его не только на облигации, но и на другие финансовые активы.

Серьезную проблему для ЕЦБ представляет и сильный евро. Однако «северяне», за исключением представителей Франции, в отличие от «южан» относятся к укреплению евро по отношению к американскому доллару более спокойно.

Член Правления от Италии Фабио Панетта, к примеру, считает укрепление евро очень тревожным и вредным для еврозоны. Однако член Правления от Германии Изабель Шнабель недавно сказала агентству Reuters, что сила евро отражает реальную глобальную слабость доллара. Она считает, что усиление покупательной способности торговых партнеров членов еврозоны компенсирует все негативные последствия роста обменного курса евро и доллара.

Еще один член Правления ЕЦБ, представитель Люксембурга «северянин» Ив Мерш тоже считает пессимизм Панетты необоснованным. По его мнению, ничто: ни цены, ни производство не указывают на дальнейшее ухудшение положения. Однако буквально через два часа после этого заявления появились данные о том, что рост экономики еврозоны в сентябре почти остановился.

Впрочем, и здесь не стоит, пожалуй, все списывать на сильный евро, потому что просел как раз не экспорт, а сектор оказания услуг, по которому уже больно ударила вторая волна коронавирусной пандемии.