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Франция и Литва выступают за введение санкций ЕС против Белоруссии

Москва, 28.09.2020

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции заявили, что Евросоюз должен ввести санкции против белорусских чиновников.

«Мы пришли к единому мнению, что ЕС должен как можно быстрее ввести санкции, которые уже были обсуждены и предложены. Если диктатор не хочет отдать власть, с ним надо разговаривать языком санкций», – цитирует ТАСС Гитанаса Науседу.

«Да, мы полностью разделяем задачи. Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество. Мы предложили, чтобы его осуществляла ОБСЕ, и Франция будет способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться», – сказал Эммануэль Макрон.

Ранее Евросоюз пытался ввести санкции в отношении Белоруссии, но столкнулся с вето Кипра.

Президент Франции Эммануэль Макрон посещает с визитом Литву и Латвию, в ходе которого он собирается встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Ранее Макрон заявил, что выходом из белорусского политического кризиса должна стать отставка Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, после чего США, Великобритания, ЕС и Украина отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей, Светлана Тихановская 14,9%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

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