Китай нашел «новое поле битвы» с долларом

Китай должен стать первой страной, выпустившей цифровую валюту, чтобы уменьшить свою зависимость от глобальной долларовой платежной системы, заявил Народный банк Китая (НБК). В статье в China Finance говорится, что права на выпуск и контроль цифровой валюты станут «новым полем битвы» в рамках конкуренции между странами, пишет Reuters. При этом выпуск и обращение цифрового юаня приведет к массовым изменениям в существующих международных финансах.

«Китай имеет много преимуществ и возможностей в выпуске фиатных цифровых валют, поэтому он должен ускорить темпы развития в данном направлении, чтобы стать первым», - говорится в статье. Местные СМИ в прошлом месяце уже сообщили, что некоторые из крупнейших государственных коммерческих банков Китая начали проводить внутреннее тестирование цифровых кошельков.

Китай также должен создать новую сеть платежных систем, чтобы сломать долларовую монополию (к чему он в последнее время стремится), а также является ключевой частью интернационализации юаня, говорится в статье. В апреле Институт цифровой валюты НБК сообщил Reuters, что он проводит внутренние испытания электронной платежной системы цифровой валюты в четырех городах и что он намерен пилотировать эту систему на будущих Зимних олимпийских объектах.

Между тем, как уже писал «Эксперт», тестирование цифрового юаня — системы электронных расчетов, призвано, в том числе, вытеснить из обращения наличные деньги. Реализация замысла завершит построение системы тотального контроля государства за финансовыми операциями граждан.

Ранеее в КНЕР был представлен цифровой юань, также известный под аббревиатурой DCEP (Digital Currency Electronic Payment), Он является электронной валютой, которая существует в специальном цифровом кошельке. Чтобы стать его обладателем, нужно скачать себе на смартфон специальное приложение.

«Цифровой TikTok»

Цифровой юань – валюта такого типа, которой нет в мире в принципе, говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Её можно назвать «электронные наличные». Это не привычные безналичные средства на банковских счетах. Они не привязаны к какому-либо счёту в банке, а «кошельки» с ними будут существовать только в индивидуальном смартфоне. Просто кошелёк не в кармане, а в смартфоне.

Обмен деньгами идёт также не через банковские счета, а непосредственно из кармана в карман, как и обычными наличными, говорит он. Совсем уж экзотика: например, с одного кошелька на другой можно перевести деньги не обязательно через интернет, а даже без него, просто поднеся два гаджета друг к другу.

Но это и не криптовалюта, у которой главная особенность – децентрализация выпуска и обращения, предупреждает аналитик. Нет, у цифрового юаня будет эмиссионный центр – Народный банк Китая (НБК). Он же станет аккредитовывать индивидуальные кошельки.

Контроль за транзакциями у него тоже останется. Это принципиально. Таким образом, нет опасности неконтролируемой эмиссии, параллельной денежной системы, скрытых транзакций в преступных целях – то есть того, что ограничивает и пугает властные органы в криптовалютах. Валюта останется в составе общей денежной массы Поднебесной. Итак, цифровой юань - небывалое создание. «Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка».

И такая система если будет широко распространена сначала для внутренних операций в Китае, а потом и для внешних, способна действительно потеснить долларовые банковские транзакции, признает Марк Гойхман. Для неё не надо корсчетов в напыщенных американских банках, контролирующих операции в долларах и угрожающих заблокировать их при санкциях. Не нужна для неё международная система SWIFT и пр. Контрагенты и даже страны, которые хотели бы уйти из-под зависимости от доллара и американских банков в расчётах, могут в гипотетической перспективе получить такую возможность.

И если так, то юань станет пользоваться более высоким спросом как «всеобщий эквивалент», которым сейчас фактически выступает доллар, уверен аналитик. С другой стороны, ставится под контроль НБК оборот наличных юаней. Так же, как TikTok американцы называют элементом утечки данных пользователей в интересах Китая, так и цифровой юань станет сообщать о последних оставшихся неподконтрольными НБК операциях – с наличными юанями. Такой «цифровой TikTok».

Россия пока идет другим путем

Китай находится на передовой в части выпуска так называемой цифровой валюты центрального банка (CBDC) и начал проводить эксперименты с платежной системой DCEP еще с 2014 года, значительно раньше других центробанков, признает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. По его словам, для Китая технология блокчейн, которая отчасти будет использоваться в цифровой форме юаня – это шанс оспорить гегемонию США в 21 веке.

В КНР приняли общенациональную блокчейн-стратегию и помимо юаня сейчас активно развивают инфраструктурную блокчейн-платформу BSN, которая может предопределить облик этой индустрии в ближайшие десятилетия, отмечает эксперт.

Гандикап создает тесное переплетение интересов государства и ведущих частных телекоммуникационных и технологических компаний. В отношении юаня у Китая уже есть хорошая база в виде высокого проникновения платежных систем WeChat и Alipay, которыми пользуется почти весь Китай, говорит он. Последние сообщения об испытаниях цифрового на уровне ведущих компаний заставляют поверить, что CBDC будет запущена аккурат к зимним олимпийским играм, которые открываются в Пекине 4 февраля 2022 года.

Переход на цифровую форму нацвалюты, уверен эксперт, позволит сделать платежи мгновенными, сократить транзакционные издержки, а также в китайской специфике – повысить степень контроля над денежным оборотом с возможными репрессиями в случае нарушения законов. Также это облегчит введение отрицательных процентных ставок, что было бы малоэффективно в текущих условиях. Еще один плюс – возможность бесконтактной оплаты, что приобретает дополнительный смысл в условиях пандемии COVID-1.

Китай делает ставку на цифровой юань не только как на «законное платежное средство» на территории всей страны, но и как на альтернативу доллару в международных расчетах, соглашается Михаил Дорофеев. При этом DCEP может стать конкурентом SWIFT. В недавнем прошлом, пока на уровне частной инициативы, стала обсуждаться возможность создание паназиатской цифровой валюты с участием Китая, Гонконга, Кореи и Японии. Реализация этих планов может стать еще большим ударом для гегемонии доллара как основной резервной валюты.

В России отношение к CBDC остается настороженным, констиатирует Михаил Дорофеев. Банк России не видит преимуществ в переходе на CBDC на фоне совершенствования текущих платежных систем. В частности, недавно была запущена система быстрых переводов.

В то же время при регуляторе действует регулятивная «песочница», которая позволяет пилотировать и моделировать процессы новых финансовых сервисов, в том числе с применением технологии «блокчейн», напоминает он. Работают в этом направлении и крупные компании. В частности, «Норильский никель» в ближайшем будущем планирует выпустить токены, обеспеченные биржевыми металлами. Сбербанк не исключает в 2021 выпуска Sbercoin, cтейблкоина с привязкой к рублю, который будет использоваться для быстрого совершения платежей и межбанковских расчетов с низкими комиссиями.