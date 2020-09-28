Китай обратился к Армении и Азербайджану

Представитель МИД КНР Ван Вэньбин от имени страны обратился в ходе брифинга к правительствам Армении и Азербайджана с призывом проявить спокойствие и сдержанность на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе. Дипломат призвал все проблемы решать путем переговоров.

«Китай признает, что обеспечение регионального мира и стабильности соответствует интересам всех сторон, включая Армению и Азербайджан», - заявил Вэньбин. Он выразил уверенность, что стороны смогут избежать дальнейшей эскалации ситуации, проявив спокойствие и сдержанность, а также «путем политического диалога».

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана выступило с заявлением об обстреле войсками Армении населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В заявлении в частности говорилось, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», а Баку «наступает» по всему карабахскому направлению. Сообщалось также, что обстреливались мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, то военным удалось вернуть за ночь ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения. В ведомстве рассказали, что интенсивные боевые действия продолжались всю ночь на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта.