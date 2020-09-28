Вход/Регистрация Подписка

Кудрин призвал принять дополнительные меры для борьбы с бедностью в России

Москва, 28.09.2020

Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20 миллионов человек, власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заявил

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что власти страны должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что необходимые для этого деньги в российском бюджете есть.

При этом он напомнил, что за первую половину этого года в стране, количество бедных россиян, то есть тех, кто не в состоянии обеспечить себя даже самым необходимым, выросло более чем на 1 млн человек, передаёт RT.

«Зачастую это семьи, в которых дети ходят в школу или готовятся поступать в университет. Всего же сейчас общее количество уже более чем 20 млн человек», – подчеркнул Кудрин.

В этой связи, как считает он, Кабмин должен принять дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению.

«У правительства есть на это деньги. Российская экономика по ряду причин лучше справляется с кризисом, чем это было в 2009 году, когда российский ВВП просел на 8%».

Однако он признал, что даже сейчас страна переживает другие механизмы кризиса, которые связаны не с кредитоспособностью компаний и спросом их продукции на рынках, а с остановкой предприятий, так как нужно было обеспечить безопасность людей.

«Поэтому требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обнищания. Думаю, что в этом году можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году. И даже если бы мы потратили треть, или половину средств, которые есть в ФНБ, для такого критического особого года, это было бы не страшно», – пояснил глава Счётной палаты.

Он также напомнил, что за 2019 год в ФНБ было накоплено 3,3 трлн руб., они были перечислены в фонд в этом году, в то время как траты составили всего 350 млрд руб.

«Другими словами, бюджет РФ находится в зоне безопасности», – резюмировал Кудрин.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Спрятанные за рубежом деньги возьмут в оборот
    Власти намерены активизировать работу по возврату капитала, вывезенного преступным путем из России
  2. Сбербанк меняет вывеску, директоров и платит рекордные дивиденды
    В пятницу прошло годовое собрания акционеров Сбербанка, накануне которого было объявлено об умопомрачительных изменениях в его судьбе.
  3. Турция на всех парах мчится к финансовой катастрофе
    Экономика Турции приближается к краху. Курс национальной валюты - лиры - обновляет исторические минимумы день за днем буквально без остановки, и это не атака спекулянтов, а отражение реального положения дел
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама