Кудрин призвал принять дополнительные меры для борьбы с бедностью в России

Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, за первое полугодие текущего года увеличилось более чем на миллион и превысило 20 миллионов человек, власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заявил

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что власти страны должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что необходимые для этого деньги в российском бюджете есть.

При этом он напомнил, что за первую половину этого года в стране, количество бедных россиян, то есть тех, кто не в состоянии обеспечить себя даже самым необходимым, выросло более чем на 1 млн человек, передаёт RT.

«Зачастую это семьи, в которых дети ходят в школу или готовятся поступать в университет. Всего же сейчас общее количество уже более чем 20 млн человек», – подчеркнул Кудрин.

В этой связи, как считает он, Кабмин должен принять дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению.

«У правительства есть на это деньги. Российская экономика по ряду причин лучше справляется с кризисом, чем это было в 2009 году, когда российский ВВП просел на 8%».

Однако он признал, что даже сейчас страна переживает другие механизмы кризиса, которые связаны не с кредитоспособностью компаний и спросом их продукции на рынках, а с остановкой предприятий, так как нужно было обеспечить безопасность людей.

«Поэтому требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обнищания. Думаю, что в этом году можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году. И даже если бы мы потратили треть, или половину средств, которые есть в ФНБ, для такого критического особого года, это было бы не страшно», – пояснил глава Счётной палаты.

Он также напомнил, что за 2019 год в ФНБ было накоплено 3,3 трлн руб., они были перечислены в фонд в этом году, в то время как траты составили всего 350 млрд руб.

«Другими словами, бюджет РФ находится в зоне безопасности», – резюмировал Кудрин.