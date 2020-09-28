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Курс доллара: рублю предрекли мощный обвал

Москва, 28.09.2020
  • Курс доллара: рублю предрекли мощный обвал

Алексей Павлишак/ТАСС

Прошедшая неделя стала для рубля одной из самых неудачных за последние месяцы. В частности, в пятницу, доллар обновил свой максимум (78,50) против рубля с апреля этого года, а евро, который торговался по 91,26, и вовсе поднялся на такие позиции впервые с февраля 2016 года. Всего же за 7 дней «американец» прибавил около 3,00 руб., а единая валюта ЕС подорожала почти на 2,00 руб.

По мнению экспертов, фактором обвала рубля на прошлой неделе в обеих парах стало снижение цен на «чёрное золото» марки Brent, которые ушли к 42,00 долл. за бочку. Кроме того, на курсовую динамику повлияло бегство глобальных инвесторов из рисковых активов на фоне существенного увеличения количества заболевших коронавирусом COVID-19, что затормозит восстановление мировых экономик.

Также давление на рубль продолжает развитие санкционной темы из-за «отравления» оппозиционного политика Алексея Навального и непризнании странами ЕС и США президентских выборов в Белоруссии. Больно ударили в конце недели по курсу нацвалюты активные покупки доллара на Forex и завершение пика налогового периода сентября, пришедшегося на пятницу.

Как отметил Александр Купцикевич из FxPro, доллар все последние недели, не всегда регулярно, но всё-таки продолжал восстанавливать свои позиции, что очень плохо для всех валют в целом, а особенно для валют ЕМ.

«Дело в том, что тревожная ситуация, связанная с коронавирусными опасениями, вызывает на всех торговых площадках мира страх, что новые ограничительные меры не за горами. Это заставляет глобальных игроков уходить от рисковых активов в защитные. Всё это уже в ближайшей перспективе может отправить пару доллар-рубль в верхние границы коридора 79,00-80,00, а пару евро-рубль в диапазон 92,00−93,00», – предположил Купцевич.

Аналитики «БКС Премьер» считают, что в дальнейшем курс рубля будет падать, так как он лишился поддержки со стороны налогового периода. При этом, как и большинство валют ЕМ, рубль сдаёт свои позиции под натиском усиления доллара.

«Доллар перешёл в «наступление» после заседания американского центробанка, который в полной мере не оправдал ожиданий инвесторов. Усиливает притоки в доллар и всё более реальная угроза новых ограничений в странах Старого Света из-за второй волны COVID-19. Всё это не обещает ничего хорошего для риска. Ну и как, вы понимаете, в том числе и для рубля, который уже сегодня может обвалиться к своим очередным минимумам», – полагают аналитики «БКС Премьер».

Виталий Громадин из БКС также напомнил, что все последние дни против рубля также, как и против других валют ЕМ выступает ситуация с коронавирусом COVID-19.

«При возвращении в мировые экономики ограничительных мер спрос на «чёрное золото» существенно упадёт. Это понизит мировые цены на нефть, а вслед за ними повалится вниз и курс рубля. Если же говорить о краткосрочных перспективах, то по нашему мнению, сегодня-завтра пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 75,00-78,00», – полагает Громадин.

Кирилл Соколов из Совкомбанка также пока с пессимизмом смотрит на дальнейшие перспективы российской валюты.

«По нашему мнению, пара доллар-рубль уверенно продвигается к 79,00 руб. за доллар. Есть вероятность, что этот очередной психологический барьер будет взят уже на начавшейся неделе», – заявил он.

Солидарен с ним Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который предрекает рублю дальнейшее падение к верхней границе коридора 75,00-80,00 руб.

«Если нефть сорта Brent опустится ниже 40 долл. за бочку, что очень даже вероятно, то доллар уверенно закрепится выше 77,50 руб.», – сказал он, подчеркнув, что пока фундаментальных предпосылок для роста курса выше 80,00 руб. всё-таки нет.

В свою очередь Софья Донец из «Ренессанс Капитал», заявила, что несмотря на отсутствие сильных позитивных новостей по РФ, потерю аппетита инвесторов к риску и слабый платежный баланс, перспективы нацвалюты не самые плохие.

«Пока мы сохраняем ранее сделанный нами прогноз, что к концу 2020 года доллар вернётся к отметкам 73,00-74,00 руб. Однако это произойдёт при одном очень важном условии, что Brent не рухнет ниже 40 долл. за баррель. К слову, уже в начале второго осеннего месяца за рубль начнёт играть старт продажи валюты ЦБ. Так, что пока не спешите хоронить рубль», – резюмировала Донец.

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