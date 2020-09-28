Макрон заявил, что против Навального применено химическое оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что против Алексея Навального было применено химическое оружие и потребовал от России объяснений.

«Это попытка убить, агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с применением российского вещества. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений, и тогда должны быть приняты решения. Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы - Франция, Германия, Швеция предоставили свои экспертизы. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами», – сказал Эммануэль Макрон.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.