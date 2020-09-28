Власть начали менять снизу

Единый день голосования 13 сентября, не принеся больших сенсаций, принес небольшие — но очень любопытные. И известно на общероссийском уровне о них стало не сразу.
В целом ряде случаев на выборах муниципального уровня мандаты достались «народным кандидатам» – непрофессиональным политикам, не имеющим опыта управления, а то и осознанно выступившим в качестве технических претендентов, участие которых призвано лишь обеспечить юридическую корректность процедуры.
Ярким примером этого стали выборы в Костромской области. Марина Угдодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения (Чухломский район), возглавила администрацию, в помещении которой работает уборщицей. Свою кандидатуру она выдвинула по просьбе главы администрации Николая Локтева.
Помимо него, никто не изъявил желания занять пост руководителя поселения, в то время как закон не предусматривал проведения безальтернативных выборов. В итоге появление в бюллетене еще одной фамилии стоило Локтеву его поста.
Одновременно стало известно о победе Сергея Давыденко на выборах главы Сусанинского района: 50-летний водитель автобуса сумел обойти в ходе голосования Сергея Журавлева, в течение многих лет руководившего этим муниципальным образованием.
Может показаться, что в случае выборов в Костромской области речь идет об уникальном феномене. Однако внимательное изучение результатов муниципальных выборов позволяет утверждать, что подобные «эксцессы» не так уж и редки.
В Дагестане на выборах главы Хибятлинского сельсовета победа досталась учителю-самовыдвиженцу Магомеду Нурудинову.
Джангамахинским сельсоветом также будет руководить «беспартийный» кандидат – младший судебный пристав Арсен Раджабкадиев.
В ходе борьбы за пост руководителя Барского поселения в Бурятии сотрудник военкомата Надежда Галсанова смогла обойти конкурентов, выдвинутых «Единой Россией» и ЛДПР.
На выборах главы Суккозерского сельского поселения в Карелии победу одержала педагог-организатор Юлия Сергеева.
В поселении Импилахти около 50% явившихся на участок граждан проголосовали за избрание на должность руководителя муниципалитета временно неработающей Ольги Пакконен.
В рамках конкуренции за пост главы Матросского сельского поселения выиграл Олег Коренной – электромонтер республиканской психиатрической больницы.
Но, как показывает практика, далеко не всегда победившие на выборах «простые люди» являются самовыдвиженцами или пенсионерами. Прежде безработный Владимир Коваль, возглавивший по итогам голосования Кировский сельсовет в Алтайском районе Хакасии, был выдвинут именно «партией власти».
Марина Яковлева, работница цеха розлива на пивоваренном заводе, также была избрана на пост главы Краснопартизанского сельсовета в Алтайском крае в качестве кандидата от ЕР. Так же, как и кочегар Владимир Романович (выиграл на выборах главы Комсомольского сельсовета в Павловском районе Алтайского края) или водитель скорой помощи Сергей Фролов (выигравший в борьбе за должность руководителя Соусканихинского сельсовета в Красногорском районе того же региона).
Многие публицисты рассматривают победы «кандидатов от народа» как признак дисфункции действующей системы органов местного самоуправления. Их позицию вовсю критикуют оппоненты, видящие в «костромском феномене» подтверждение жизнеспособности «низовой демократии».
Однако на экспертном уровне куда чаще задается вопрос: не объясняется ли победа «народных кандидатов» отсутствием какого-либо интереса к соответствующим должностям со стороны местных элит?
Доля истины содержится в позиции каждой из сторон дискуссии. Вполне очевидно, что в рамках действующей модели политики пространственного и макроэкономического развития многие территории превращаются в «очаги вымирания». Контроль над их органами власти не представляет интереса для представителей политических элит или делового сообщества. В результате на местных выборах отсутствуют ресурсные кандидаты, что создает «окно возможностей» и для водителя, и для работницы цеха розлива.
В качестве исключения можно рассматривать лишь случай Сергея Давыденко: здесь все же речь идет о целом муниципальном районе.
Но есть и другая сторона. Опросы журналистами жителей того же Сусанинского муниципального района и некоторых других показывают, что избиратели устали от тяжести и унылой несменяемости власти сверху донизу. Ту часть власти, что «сверху», у них сменить не получается. Там для сохранения статус кво задействованы слишком мощные ресурсы. И вот россияне начали менять хотя бы местное начальство, даже если к нему нет особых претензий. Демократия же.