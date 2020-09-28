Власть начали менять снизу

Единый день голосования 13 сентября, не принеся больших сенсаций, принес небольшие — но очень любопытные. И известно на общероссийском уровне о них стало не сразу.

В целом ряде случаев на выборах муниципального уровня мандаты достались «народным кандидатам» – непрофессиональным политикам, не имеющим опыта управления, а то и осознанно выступившим в качестве технических претендентов, участие которых призвано лишь обеспечить юридическую корректность процедуры.

Костромской феномен

Ярким примером этого стали выборы в Костромской области. Марина Угдодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения (Чухломский район), возглавила администрацию, в помещении которой работает уборщицей. Свою кандидатуру она выдвинула по просьбе главы администрации Николая Локтева.

Помимо него, никто не изъявил желания занять пост руководителя поселения, в то время как закон не предусматривал проведения безальтернативных выборов. В итоге появление в бюллетене еще одной фамилии стоило Локтеву его поста.

Одновременно стало известно о победе Сергея Давыденко на выборах главы Сусанинского района: 50-летний водитель автобуса сумел обойти в ходе голосования Сергея Журавлева, в течение многих лет руководившего этим муниципальным образованием.

Из психбольницы – «в сумасшедший дом» политики

Может показаться, что в случае выборов в Костромской области речь идет об уникальном феномене. Однако внимательное изучение результатов муниципальных выборов позволяет утверждать, что подобные «эксцессы» не так уж и редки.

В Дагестане на выборах главы Хибятлинского сельсовета победа досталась учителю-самовыдвиженцу Магомеду Нурудинову.

Джангамахинским сельсоветом также будет руководить «беспартийный» кандидат – младший судебный пристав Арсен Раджабкадиев.

В ходе борьбы за пост руководителя Барского поселения в Бурятии сотрудник военкомата Надежда Галсанова смогла обойти конкурентов, выдвинутых «Единой Россией» и ЛДПР.

На выборах главы Суккозерского сельского поселения в Карелии победу одержала педагог-организатор Юлия Сергеева.

В поселении Импилахти около 50% явившихся на участок граждан проголосовали за избрание на должность руководителя муниципалитета временно неработающей Ольги Пакконен.

В рамках конкуренции за пост главы Матросского сельского поселения выиграл Олег Коренной – электромонтер республиканской психиатрической больницы.

Народные кандидаты «Единой России»

Но, как показывает практика, далеко не всегда победившие на выборах «простые люди» являются самовыдвиженцами или пенсионерами. Прежде безработный Владимир Коваль, возглавивший по итогам голосования Кировский сельсовет в Алтайском районе Хакасии, был выдвинут именно «партией власти».

Марина Яковлева, работница цеха розлива на пивоваренном заводе, также была избрана на пост главы Краснопартизанского сельсовета в Алтайском крае в качестве кандидата от ЕР. Так же, как и кочегар Владимир Романович (выиграл на выборах главы Комсомольского сельсовета в Павловском районе Алтайского края) или водитель скорой помощи Сергей Фролов (выигравший в борьбе за должность руководителя Соусканихинского сельсовета в Красногорском районе того же региона).

Демократия у «корней травы»

Многие публицисты рассматривают победы «кандидатов от народа» как признак дисфункции действующей системы органов местного самоуправления. Их позицию вовсю критикуют оппоненты, видящие в «костромском феномене» подтверждение жизнеспособности «низовой демократии».

Однако на экспертном уровне куда чаще задается вопрос: не объясняется ли победа «народных кандидатов» отсутствием какого-либо интереса к соответствующим должностям со стороны местных элит?

Доля истины содержится в позиции каждой из сторон дискуссии. Вполне очевидно, что в рамках действующей модели политики пространственного и макроэкономического развития многие территории превращаются в «очаги вымирания». Контроль над их органами власти не представляет интереса для представителей политических элит или делового сообщества. В результате на местных выборах отсутствуют ресурсные кандидаты, что создает «окно возможностей» и для водителя, и для работницы цеха розлива.

В качестве исключения можно рассматривать лишь случай Сергея Давыденко: здесь все же речь идет о целом муниципальном районе.

Но есть и другая сторона. Опросы журналистами жителей того же Сусанинского муниципального района и некоторых других показывают, что избиратели устали от тяжести и унылой несменяемости власти сверху донизу. Ту часть власти, что «сверху», у них сменить не получается. Там для сохранения статус кво задействованы слишком мощные ресурсы. И вот россияне начали менять хотя бы местное начальство, даже если к нему нет особых претензий. Демократия же.