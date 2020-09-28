Медцентры-партнеры МКБ увеличили выручку на 30% за 9 мес. 2019 года

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал выручку медицинских центров-клиентов банка по эквайрингу за 9 месяцев 2020 года. Оборот учреждений увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном, за счет роста числа транзакций.

«Полагаю, что всплеск интереса населения к медицинским услугам осенью 2020 года обусловлен ростом спроса на услуги по проведению тестов на COVID-19, в том числе из- за требования прохождения теста для всех пребывающих из-за границы. Медицинским центрам удастся сохранить высокие показатели выручки до конца 2020 года», — отметил управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

Наибольший рост выручки наблюдался в сентябре, когда показатели 2020 года в 1,7 раз превышали показатели 2019 года. Рост выручки произошел не за счет увеличения среднего чека (он вырос всего на 8%), а за счет увеличения количества транзакций в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Граждане стали существенно чаще обращаться к врачам. В период с июля по сентябрь 2020 года выручка медицинских организаций в 2 раза превысила показатель 2-го квартала 2020 года и в 1,6 раз показатель 3-го квартала 2019 года.