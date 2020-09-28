Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, разгоревшийся с новой силой конфликт в этом регионе, нельзя решить силой, передаёт РИА Новости.

Как напомнил Медведев, новый виток напряжённости в зоне Нагорно-Карабахского конфликта в очередной раз привёл к кровопролитию.

«Но проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовыми методами. Урегулирование должно осуществляться только лишь политико-дипломатическими средствами», – подчеркнул он.

Кроем того, Медведев отметил, что необходимо использовать все возможности для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе, в частности, Минскую группу ОБСЕ, а также двусторонний формат с РФ.

Ранее сообщалось, что в Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главное сейчас, как можно скорее прекратить боевые действия.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана выступило с заявлением об обстреле войсками Армении населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В заявлении в частности говорилось, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», а Баку «наступает» по всему карабахскому направлению. Сообщалось также, что обстреливались мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Позже в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что военным удалось вернуть за ночь ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения. В ведомстве рассказали, что интенсивные боевые действия продолжались всю ночь на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта.