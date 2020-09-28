Карта «Мир» монополизировала пенсии и пособия

Если у вам нету «Мира»...

О том, что с 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий «на карты иностранных платежных систем», сообщил в субботу сайт «Российской газеты» со ссылкой на информацию, полученную от Пенсионного фонда РФ. «Получателям государственных выплат необходимо оформить карту «Мир», сообщили там.

Впрочем, указание на необходимость является некоторым преувеличением. Бросаться открывать «Мир» не обязательно, хотя, возможно, это и стоит сделать.

Для тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой, с 1 октября ничего не изменится. Пособия и пенсии будут доставляться теми же способами, заверили в Пенсионном фонде.

Агентство «Прайм» уточняет, что не только те, кто уже получает пенсии и пособия на «сберкнижку» или наличными, но и те, кто не хочет или не может пользоваться картой «Мир», смогут получить выплаты — как наличными, так и на обычный банковский счет, к которому не привязана никакая банковская карта.

В компании-эмитенте «Мира» сообщили, что же теперь делать тем, у кого пока нет «Мира» и кто готов на него перейти: «Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты — в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ по месту регистрации», — передает РИА Новости со ссылкой на Национальную Систему Платежных Карт (НСПК).

Кстати говоря, переход всех государственных выплат на карту «Мир» должен был завершиться еще в июле. Он отложен в связи с эпидемией коронавируса.

Со ссылкой на пресс-службу Банка России издание RG.ru объясняет, что эта мера обеспечит независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов. Иначе говоря, карта «Мир» позволит проводить финансовые операции даже в случае отключения России от международных сервисов. Но и без таких случайностей она позволяет «экономить существенные средства благодаря внутренней обработке финансов».

Выступить в качестве участника международной конкуренции с иностранными платежными системами, чьи карты по старинке на руках у большинства из нас, предстоит очень широкому кругу людей всех возрастов.

Итак, со следующего месяца на карту «Мир» будут перечисляться: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе — единовременные при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и по беременности и родам, а также ежемесячные — по уходу за ребенком, беременной жене и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей, а также на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

В рамках закона

В данном случае применяется Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ. Правительство на основании пункта 5.6 статьи 30.5 установило перечень выплат, осуществляемых с предоставлением карты «Мир», отмечает партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. Ранее перечисление таких выплат на банковские счета с использованием иных платежных карт должно было завершиться не позднее 1 июля 2020 года. Но с учетом ограничений, введенных из-за эпидемиологической обстановки, этот срок был продлен до 1 октября 2020 года.

Речь идет именно о том, отмечает юрист, что первое перечисление пенсий должно осуществляться на счет с платежной картой «Мир». Дальше деньгами можно распоряжаться по своему усмотрению.

Сами по себе выплаты, даже если у человека нет банковского счета и карты «Мир», исчезнуть не могут, и получить их можно, соглашается руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. И тут вряд ли можно говорить о противоречии нововведения действующему законодательству, так как формально людей не лишают права получить причитающиеся им выплаты.

«Но в целом это нововведение, конечно, осложнит получение средств для тех людей, у которых нет карты «Мир», – говорит юрист. – Желание властей развивать национальную платежную систему понятно, но вряд ли можно положительно оценивать, что делается это путем такого принуждения. Было бы лучше, если бы власти создали для НПС хорошую экосистему с различными бонусами и скидками, чтобы люди выбирали «Мир» самостоятельно».

На самом деле все в рамках закона, такой протекционизм карты «Мир» не является нарушением прав граждан на получение пособий или пенсий только одним безальтернативным способом, признает и управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. По факту гражданам дается сразу несколько вариантов: получение на банковский счет в любой кредитной организации без привязки счета к карте, наличными или на карту «Мир».

Что можно, а что нет

Цель такой инициативы, разумеется, – увеличить число держателей карты «Мир», что в условиях конфронтации с западом вполне логично, полагает Алим Бишенов. РФ развивает собственную платежную систему и в данном случае карта «Мир» является одним из инструментов сокращения присутствия иностранных систем Visa и Master Card.

С другой стороны в действительно переориентировать интересы пользователей банковских услуг только за счет такого решения по пособиям и пенсиям – невозможно, считает юрист. Полученные средства граждане могут беспрепятственно переводить или снимать и выводить на другие счета, обслуживаемые в иностранных платежных системах – этого закон или органы перечисляющие средства запретить не могут.

Решение по перечислению пособий и пенсий на карту «Мир» будет работать на аудиторию, которая только готовится к выходу на пенсию или оформить то или иное пособие. Скорее всего, предполагает Алим Бишенов, в диалоге с гражданами социальные службы будут указывать на карту «Мир» как единственный и удобный способ получения выплат, поскольку это не потребует дополнительных усилий и манипуляций с наличными или счетами. С другой стороны, социальные органы в любом случае должны сообщать о всех возможных способах получения средств, если человек не захочет по тем или иным причинам пользоваться конкретной картой и в случае если ему будет донесена не полная информация – это уже можно расценивать как попытку ввести в заблуждение в пользу конкретного продукта.

Основная сложность в данной ситуации – это то, что если прежде граждане получали пособия на карты других платежных систем, им к моменту получения очередной выплаты необходимо будет самостоятельно оформить «Мир» и обратиться с заявлением по смене реквизитов банка либо в МФЦ (в случае с пособиями), либо в ПФР в случае с пенсиями. Использовать прежние банковские карты вне системы «Мир», куда перечисляются деньги от государства, они уже не смогут. С другой стороны, обращает внимание эксперт, уже было сказано, что такие варианты тоже возможны.