Moody's подтвердило рейтинги МКБ на уровне «Ba3»

28 сентября 2020 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) на уровне «Ba3». Moody's также подтвердило базовую оценку кредитоспособности банка на уровне «b2».
«Стабильный прогноз обусловлен нашим ожиданием того, что в ближайшие 12-18 месяцев негативное влияние снижения экономической активности в результате распространения коронавируса будет умеренным, и основные показатели деятельности банка останутся на прежнем уровне», - отмечается в сообщении агентства.