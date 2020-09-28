Навальный рассказал о визите канцлера ФРГ Меркель в клинику Charite

Оппозиционер Алексей Навальный своим сообщением в Twitter подтвердил сообщение немецкого издания Spiegel о визите канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом он сообщил, что встречу нельзя назвать тайной.

«Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — написал Навальный. Он добавил, что признателен Меркель за ее визит в больницу.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил о «тайном» визите Ангелы Меркель в клинику Charite для общения с Навальным во время его лечения.

Напомним, политик был госпитализирован в омскую больницу после того, как ему стало плохо во время перелета из Москвы в Томск. Российские врачи поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Через два дня Навальный был переведен в берлинскую клинику Charite, где врачи нашли в анализах пациента остатки боевых ядов группы «Новичок». Москва в ответ на это направил в Берлин запрос о более подробной информации анализов оппозиционера, однако, ответа пока не последовало.

При этом известно, что доступ к «Новичку» имели, по крайней мере, 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Германская разведка обладала данным по системе с 1990-ых годов.